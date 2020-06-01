الثروة المعدنية: طرح مناطق بالصحراء الشرقية لاستغلال مواردها من الرصاص

طرحت وزارة البترول والثروة المعدنية مناطق للاستثمار في مجال التعدين وإنتاج المعادن من عدة مناطق في الصحراء الشرقية، والتي تعد من المناطق المليئة بالثورات التعدينية في مصر.

ووفقا لتقرير فرص الاستثمار التعدينى، والذى يتضمن مشروع استغلال واستخراج الرصاص والزنك بمنطقة جنوب القصير في ساحل البحر الأحمر، وذلك بمشاركة الهيئة العامة للثورة المعدنية.

ويأتي هذا ضمن استراتيجية الوزارة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية فى مجالات البحث والتنقيب عن الثروات المعدنية، والتى تتميز بها مصر، وذلك من أجل الاستفادة منها والعمل على تعظيم القيمة المضافة لها.