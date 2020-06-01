الإسكان الاجتماعي: قبول كل المتقدمين للإعلان الـ12 ولم نستبعد أحدا

قالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الإعلان الـ12 الخاص بمشروع الإسكان الاجتماعي كان قد تم عمله منذ فترة في 8 محافظات وعبارة عن 33 مشروعا وتقدم له 18 ألفا و228 شخصا، لافتة إلى أن هناك 11 مشروعا متوفرا بها احتياجات تغطي كل المتقدمين، وبالتالي تم أخذ جميع المتقدمين ولم نحتاج إلى فرز أو استبعاد أحد.

وأضافت عبدالحميد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه بالنسبة لـ22 محافظة الأخرى فإن الـ22 مشروعا الأخرى عليها بعض المواطنين حوالي 8 آلاف غير منطبق عليهم الشروط أو الأوراق ليست مكتملة وتم فتح باب التظلم لهم حالياً من خلال الدخول على الموقع الخاص بالوزارة ومعرفة ما ينقصهم وعند استكمال أوراقه سوف تأتي له رسالة في حالة قبول الطلب أو تم تأجيله.

وتابعت، أنه سيتم إرسال رسائل لكافة المتقدمين وسبب الرفض بحيث يكون لديهم معرفة بسبب الرفض وتجهيزهم للأوراق المطلوبة وسيتم ذلك خلال الفترة من 7 حتى 30 يونيو، مشيرة إلى أن مشروع الإسكان الإجتماعي مستمر لأنه يخدم شريحة كبيرة من المصريين وخاصة الأقل دخلا وأن 40٪ من المستفيدين كانوا من الأقل دخلا على مستويات الدخل كلها، والوحدات التي يتم تقديمها عبارة 90 مترا 3 غرف وصالة وبتشطيب كامل.

واستكملت، أنه تم طرح 12 إعلان وحالياً المشروع رقم 13 تم فتحه وسيتم استقبال الطلبات من قبل مكاتب البريد بداية من الغد، وأن ذوي الاحتياجات الخاصة لهم أسبوع خاص بهم لتقديم طلباتهم حتي يتم متابعتهم ثم يبدأ التقديم العادي، مؤكدة أن هناك حوالي مليون عميل في الـ12 إعلان السابقين.