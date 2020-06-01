موسى: أبو العينين سيتخذ إجراء قانونيا ضد مزوري صفحة له على فيسبوك

قال الإعلامي أحمد موسى، إن النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، لديه صفحة واحدة فقط موثقة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ولكن هناك من قام بعمل صفحة مزورة تحمل اسم النائب على مواقع التواصل الاجتماعي لترويج شائعات من خلالها.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن أهل الشر والتنظيم الإرهابي فبركوا صفحة مزورة باسم النائب محمد أبو العينين ونشروا من خلالها أكاذيب، موضحًا أنه لن يتم الصمت على تلك الممارسات.

وأكد أن النائب أبو العينين سيتخذ إجراءات قانونية ضد من قاموا بتزوير صفحة باسمه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.