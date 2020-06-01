العامة للاستثمار: افتتاح مصنع للأحذية الرياضية بـ100 مليون دولار أغسطس

أعلن المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه سيتم افتتاح مصنع في المنطقة الحرة التابعة لهيئة الاستثمار لشركة منترا أغسطس المقبل، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب.

وأضاف "عبد الوهاب"، أن هذا المصنع سيكون الأول في منطقة الشرق الأوسط لإنتاج الأحذية الرياضية بمواصفات عالمية، وسيتم تصنيع تلك الأحذية في مصر، ومتوفر حاليا المواد الخام، وسيتم تصدير الأحذية للخارج، بقيمة استثمارات وصلت لـ 100 مليون دولار.

وكان المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد التقى تشونكي كوان، رئيس مجلس إدارة شركة " سامسونج مصر"، لبحث قرار الشركة بزيادة استثماراتها في السوق المصري بقيمة 23 مليون دولار خلال عام 2020، من خلال افتتاح خط إنتاج جديد للشركة لتصنيع شاشات الحاسب الآلي خلال شهر أغسطس المقبل، وكذلك خطة الشركة لضخ استثمارات جديدة على مدار السنوات الخمس القادمة بقيمة 84 مليون دولار.