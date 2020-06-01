شقيق جورج فلويد عن مكالمته مع ترامب: لم يمنحني فرصة للتحدث

كشف فيلونيس فلويد، شقيق جورج فلويد، الذي أشعل مقتله على يد شرطي أمريكي، موجة احتجاجات واسعة، تفاصيل المكالمة التي جمعته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووصف فلويد المكالمة التي جرت بينهما بأنها كانت "سريعة للغاية"، قائلًا: "لم يمنحني ترامب فرصة حتى للتحدث"، وفقًا لما نقله "سكاي نيوز".

وأضاف: " كان الأمر صعبًا للغاية أثناء مكالمته، كنت أحاول التحدث إليه لكنه استمر في إسكاتي بعبارات مثل (لا أريد سماع ما تتحدث عنه)".

وتابع: "أخبرته أنني أريد العدالة، وأنني لا أستطيع أن أصدق أن رجال الشرطة نفذوا إعدامًا في وضح النهار".

وتطرق للحديث عن مشاعره بعد الواقعة: "أحتاج إليه، أريد أن أراه أمامي وليس على قميص الآخرين، لم يكن يستحق ذلك، ونحن أصحاب البشرة السوداء لا نستحق ما يحدث، نحن نموت".

وعن مكالمة أخرى جمعته بجو بايدن المرشح الديمقراطي المحتمل للانتخابات الرئاسية، كشف أنه قال فيها لـ"بايدن": "هل يمكنك رجاءً أن تنصف أخي؟".

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية موجة واسعة من الاحتجاجات في الفترة الأخيرة، بعدما لقى جورج فلويد، مواطن أمريكي من ذوي البشرة السوداء، مصرعه أثناء إلقاء القبض عليه بواسطة شرطة مدينة مينيابوليس، حيث ارتكز شرطيا أبيض بركبتيه على رقبة فلويد على الأرض، بينما كان الأخير يستنجد قائلًا: "لا أستطيع التنفس" مرارًا وتكرارًا، وسط تجاهل من الشرطي قبل أن يفقد وعيه ويموت.