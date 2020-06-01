اليوم.. السياحة تسمح للفنادق المعتمدة صحيا بالعمل بنسبة 50% من طاقتها

ابتداء من اليوم الاثنين الموافق 1 يونيو سيتم السماح للفنادق الحاصلة علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة, العمل بنسبة 50 % من الطاقة الاستيعابية لها وذلك وفقا لاشتراطات السلامة الصحية الصادرة من وزارة السياحة والاثار والمعتمدة من مجلس الوزراء، وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية، أن نسب الاشغال بالفنادق، خلال أيام عيد الفطر المبارك لم تتعد ال25%، وفقا للنسب المسموح بها ضمن اشتراطات السلامة الصحية، مشيرا الي أن متوسط نسب الاشغال بها خلال أيام عيد الفطر المبارك بلغت ٨% في محافظة جنوب سيناء، و ١٣% في محافظة البحر الاحمر، و ٢٥% في مدينة العين السخنة بمحافظة السويس، و ٢٥% في محافظة الاسكندرية، و ٤% في منطقة الساحل الشمالي ومحافظة مطروح، و ٩% في محافظة القاهرة الكبري.

و أكد مساعد الوزير للرقابة علي المنشات السياحية والفندقية، علي انه طوال فترة العيد كان هناك لجان فحص من قبل وزارة السياحة والاثار تقوم بالمرور بصفة مستمرة علي هذه الفنادق للتفتيش عليها والتأكد من تطبيقها لجميع الاشتراطات، منوها أن لجان الفحص المشتركة من وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من المحافظات المعنية، سوف تستأنف أعمال التفتيش اليوم علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل، وذلك للتأكد من استيفائها للاشتراطات وجاهزيتها لاستقبال الزائرين، حيث حصل قبل العيد عدد 78 فندقا علي شهادة السلامة الصحية من اجمالي 172 فندقا كانوا قد تقدموا للحصول علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة من قبل وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية.