فصل ضابطين أمريكيين استخدما "القوة المفرطة" ضد طالبين

أعلنت كيشا لانس بوتومز، عمدة مدينة أتلانتا الأميركية، فصل ضابطي شرطة بعد أن أظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي استخدامهما العنف أثناء اعتقال طالبين جامعيين، مساء السبت، خلال الاحتجاجات على مقتل الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد على يدَي رجل شرطة أبيض.

ووصفت لانس بوتومز الفيديو بأنه "مزعج للغاية"، وقالت إنه "من الواضح أن هناك استخداماً مفرطاً للقوة"، وقالت بعد مراجعة لقطات كاميرات الشرطة، إن "استخدام القوة المفرطة أمر غير مقبول على الإطلاق"، وفقا لما نقله موقع صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.

ويُظهر مقطع الفيديو ضابطي الشرطة وهما يقتربان من سيارة الطالبين، ويحطمان نافذة السائق ويضربانهما قبل اجتذابهما بعنف من السيارة.

وفُرض حظر تجول في مدن أميركية كبرى، إثر وقوع صدامات على خلفية مقتل المواطن ذي البشرة السوداء جورج فلويد على يد أفراد الشرطة بمدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.

وتجاهل المتظاهرون تحذيرات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأن حكومته ستضع حداً للاحتجاجات العنيفة.