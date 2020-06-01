باحث في السوشيال ميديا ينصح بالابتعاد عن مواقع التواصل: كسبت إيه؟

قال حسام كامل، الباحث في السوشيال ميديا، إنه يجب على كافة المواطنين الابتعاد عن مواقع السوشيال ميديا خلال الفترة الراهنة لعدم التعرض للأخبار المفزعة المركزة والمطولة: "اللي موجود دلوقتي يخلي أي حد عاقل الابتعاد عن السوشيال ميديا".

وأضاف "كامل"، خلال استضافته ببرنامج "صباح الخير يامصر" والذي تقدمه الإعلامية دينا عبدالكريم، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن الظرف العالمي الحالي هو ظرف استثنائي يتوجب على الجميع عدم التعرض للشائعات لدرء مناخ الخوف والقلق: "كلنا عندنا شئ من عدم التأكد من دقة المعلومة تجاه فيروس كورونا، وهذا المناخ بيخلي أي حد يحكي في أي حاجة"، موضحا أن البضاعة الرائجةعلى مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الحالية هي الأخبار القابضة والعنيفة والسيئة والغامضة.

وأكد أن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ليسوا بالمحترفين أو الدراسين ولا يمكن إلزامهم بكود مهني: "مستحيل، والحل للعك اللي بنشوفه هو التفكير كسبت إيه باللي شوفته عليه".