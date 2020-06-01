"كان عايز ياكل حقي في الميراث".. تفاصيل اعتراف شاب بقتل نجل عمه في قنا

"طماع وكان عايز ياكل حقي في الميراث هو وأبوه".. بتلك الكلمات لخص شاب متهم بقتل نجل عمه رميا بالرصاص، اعترافاته أمام المباحث بعد القبض عليه، في جريمة أرجعها إلى وجود خلافات مع عائلة المجني عليه على قطعة أرض زراعية.

وأضاف المتهم في اعترافاته: "قولت لعمي أبويا له نصف الأرض اللي سابها جدي الله يرحمه، فقالي لك الربع بس، عشان أنا اشتريت الربع من جدك وهو عايش"، موضحا إنه تشاجر مع عمه ونجل عمه، وتبادلوا الضرب بالأيدي، وبعدها تطورت المشاجرة إلى استخدام الأسلحة النارية، وانتهي الأمر بقتله لابن عمه.

وجددت النيابة العامة في قنا، حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد وحيازة سلاح ناري وسكين، وانتدبت الطب الشرعي، لتشريح جثمان المجني عليه، لبيان أسباب وفاته، واستدعت 3 من شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث.

وتمكنت قوة أمنية قادها العميدان عاطف أبو الوفا، رئيس فرع الأمن العام بقنا، وسعيد عابد رئيس فرع البحث الجنائي بقوص، من ضبط المتهم وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتبين من تحريات المباحث، نشوب خلاف بين أبناء عمومة بقرية الجمالية، التابعة لمركز قوص، أثناء تقسيم ميراث، واعترض المتهم "محمد.ف.م" 27 عاما، سائق، علي المبلغ الذي سيحصل عليه من عمه "محسب.أ.ع" 53 عاما، عامل.

وأوضحت التحريات أن المتهم قتل نجل عمه "أحمد" 31 عاما، وأصاب عمه وابن عم آخر يدعي "قشر.م.ع" 25 عاما، عامل، خلال معركة استخدم فيها المتهم سلاح الخرطوش.

وكان اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مركز شرطة قوص، بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية والشوم بين أبناء العمومة بقرية الجمالية بقوص، نتج عنها قتيل ومصابين.