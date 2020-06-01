تأجيل انتخابات التجديد النصفي للبيطريين لـ17 يوليو

قررت لجنة الإشراف على انتخابات النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور البدري أحمد ضيف، وكيل النقابة، تأجيل العملية الانتخابية إلى يوم الجمعة 17 يوليو المقبل.

وكان الدكتور السيد عبيد، الأمين العام للنقابة العامة للأطباء البيطريين، أعلن تأجيل العودة للعمل بالنقابة بعد إجازة عيد الفطر، لمدة أسبوع، نظرا لظهور أكثر من إصابة بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، داخل مقر اتحاد نقابات المهن الطبية، بجاردن سيتي، على أن يتم استئناف العمل يوم الأحد 7 يونيو 2020.

وأوضح عبيد، أنّ الأعضاء الراغبين في سداد الاشتراكات للنقابة، والحصول على الخدمات النقابية، والاشتراك بمشروع العلاج يمكنهم الحصول على الخدمة من خلال خدمة "فوري"، ومن خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للنقابة.