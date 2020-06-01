السياحة: زيادة نسبة استقبال الفنادق للزوار لـ50%

أعلنت وزارة السياحة والآثار، أنّه بداية من اليوم سيتم السماح للفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية المعتمدة، بالعمل بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية لها، وفقا لاشتراطات السلامة الصحية الصادرة عن وزارة السياحة والآثار المعتمدة من مجلس الوزراء، وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

من جانبه، أوضح عبدالفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، أنّ الفنادق التزمت خلال العيد بنسب الإشغال المقررة لها، والتي تبلغ 25% من السعة الاستيعابية للفندق، وهي النسبة المسموح بها ضمن اشتراطات السلامة الصحية.

وقال إنّ متوسط نسب الإشغال بها خلال أيام عيد الفطر المبارك بلغت 8% في محافظة جنوب سيناء، و13% في البحر الأحمر، و25% في مدينة العين السخنة بالسويس، و25% في الإسكندرية، و4% في منطقة الساحل الشمالي ومحافظة مطروح، و9% في القاهرة الكبرى.

وأكد مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، أنّه طوال فترة العيد كان هناك لجان فحص من قبل وزارة السياحة والآثار، تمر بصفة مستمرة على الفنادق للتفتيش عليها والتأكد من تطبيقها للاشتراطات.

ولفت إلى أنّ لجان الفحص المشتركة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من المحافظات المعنية، منوها بأنّ أعمال التفتيش ستستأنف اليوم على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل، للتأكد من استيفائها للاشتراطات وجاهزيتها لاستقبال الزائرين.

ونوه بأنّ عدد الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية بلغت العيد 78 فندقا، من إجمالي 172 فندقا تقدموا للحصول على الشهادة.