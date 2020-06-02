حظك اليوم الثلاثاء 2-6-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

يمتلك مولود برج الثور تفكير سليم ومنطقي، لذلك غالباً ما يلجأ له المقرّبين منه لطلب نصيحته عندما يقعون في المشاكل

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يمنحك اليوم حيوية وإصرارا على إنجاز أعمالك على أكمل وجه.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

المريخ وعطارد داعمان ويمنحانك سحرا وجاذبية وتستطيع أن توطد علاقتك بالأحباب وتتواصل جيدا مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان أحمد آدم، ويوافق تاريخ ميلاده 15 مايو.