نائب وزير الصحة: ليه الناس بتحب عيال كتير

قال الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشؤون الأسرة، إنّ المجلس القومي للسكان ليس مسؤولا عن تنفيذ استراتيجية، لكن له 3 اختصاصات وهي وضع الخطة السكانية، المتابعة وتقييم الأنشطة، والبحوث والمشاريع الاستشارية، لافتا إلى أنّ المبلغ المرصود للبحث منذ عام 2017، هو 3 ملايين وكانت لا تكفي.

وأضاف توفيق في كلمته خلال اجتماع لجنة التضامن، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، لمناقشة موازنة المجلس القومي للسكان للعام المالي 2020/2021، أنّ لدينا 75 مركزا على مستوى الجمهورية، لمتابعة أسباب زيادة السكان: "ليه الناس بتحب تخلف عيال كتير".

من جانبه، أكد الدكتور عبدالهادي القصبي، أنّ المجلس القومي للسكان غير فاعل، لأنه بالتبعية لوزارة الصحة، فبالتالي لا يخرج عن خطط وزارة الصحة، ما أدى لتحديد اختصاصاته ويصعب عليه التعامل المباشر مع الجهات الأخرى، إلا من خلال وزارة الصحة، مؤكدة ضرورة تنفيذ توصيات لجنة التضامن التي سبق وأوصت بها، وهي إما استقلال المجلس القومي للسكان أو تجميده.

من جانبه، طالب النائب محمد أبوحامد، برفض موازنة المجلس القومي للسكان، مستندا في ذلك على رفض العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية التعامل مع المجلس خلال السنوات الماضية، وبالتالي ما زالت أسباب رفض الموازنة التي سبق ورفضت اللجنة الموازنة من أجلها قائمة.

وتابع أبوحامد، أنّ المجلس القومي للسكان، لم يقدم أي بحث للجنة التضامن على مدار السنوات الماضية، لافتا إلى ضرورة استقلال المجلس حتى يتثني للمنظمات الدولية التعامل معه، أو أن يستقيل العاملين بالمجلس وينضموا لموظفي وزارة الصحة والسكان.