الغرفة التجارية بالإسكندرية تناقش قرار وقف تراخيص البناء 6 أشهر

قال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن المحافظة كانت بحاجة إلى قرار وقف إصدار تراخيص البناء لمدة 6 أشهر إلا أنه لا يجب معاقبة الشركات الملتزمة بشروط البناء.

وأضاف الوكيل خلال اجتماع بمقر الغرفة، اليوم الاثنين، أن البلاد تمر بظروف قاسية بسبب توقف الأعمال في ظل أزمة كورونا أنه إذا زادت فترة التوقف ستتأثر كثير من الشركات، وتفقد الكثير من العمالة أماكن عملهم، فيجب وضع آلية لحماية الشركات المنتظمة".

وأوضح أن الغرفة ستتواصل مع رئيس الوزراء ومحافظ الإسكندرية، لتوصيل صوت العاملين بقطاع الاستثمار العقاري ومدى تأثرهم من قرار وقف تراخيص البناء ومقترحاتهم.

وأكد المهندس علاء بسيوني، رئيس شعبة التعمير والاستثمار العقاري بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن قطاع الاستثمار العقاري يمثل من 19% إلى 22% من حجم الناتج القومي لمصر، وذلك القرار من الممكن أن يؤثر بشكل سلبي على حجم الاقتصاد بشكل عام.

وأشار إلى أن ذلك القرار جاء نتيجة للممارسات الخاطئة التي يمارسها المخالفين، واستغلالهم للأزمات التي تمر بها البلاد، قائلا:"يجب تنظيم ذلك القرار، من خلال جدول زمني محدد من الدولة، ويتم وضع آلية لضمان حقوق الدولة ومحاسبة المخالف".

وطالب رئيس شعبة الاستثمار العقاري، بتفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء، منوها أن قرار وقف التراخيص ربما يؤثر بشكل كبير على الاستثمار الأجنبي المتجه للعمل في مجال الاستثمار العقاري بمصر.

وأوضح الدكتور هشام سعودي، نقيب المهندسين، أنه سيتم إعداد تقرير يشمل تأثير ذلك القرار على الأوضاع الاقتصادية، والاستثمارات الأجنبية، ومناقشة أهداف ذلك القانون، وهل سيحقق أهدافه بالفعل أم لا.