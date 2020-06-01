ألمانيا ستستغل رئاستها للاتحاد الأوروبي في التوسط بين بكين وواشنطن

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم، أنها ستستغل ترؤسها للاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من العام الحالي في التوسط بين الولايات المتحدة والصين.

جاء ذلك في تصريح أدلى به وزير الخارجية الألماني هايكو ماس للمجموعة الإعلامية الألمانية "فونكه"، وقبل شهر واحد من تسلم ألمانيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في بداية يوليو المقبل، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وقال ماس إن المصلحة تفرض على الاتحاد الأوروبي التوفيق بين واشنطن وبكين، مشيرا إلى ضرورة عدم حدوث شرخ في العلاقة بين الدولتين الكبيرتين.

ودافع المسؤول الالماني عن القمة الأوروبية الصينية المقررة في ديسمبر المقبل في برلين، قائلا إن "إجراء المحادثات مع الصين أفضل بكثير من قطعها".

وأشار إلى أهمية كسب الصين كشريك على صعيد تحقيق الأهداف المناخية وتحقيق المنافسة العادلة ومواجهة ازمات دولية أبرزها في الوقت الراهن أزمة فيروس كورونا.

وتمر العلاقات الأمريكية الصينة بأزمة مستمرة منذ بدء الخلافات التجارية بين الطرفين.