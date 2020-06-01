6 يونيو.. استكمال محاكمة سما المصري بتهمة التحريض على الفسق

حددت محكمة الجنح الاقتصادية، اليوم، جلسة 6 يونيو الجاري، لعقد رابع جلسات محاكمة الراقصة سما المصري، بتهمة التحريض على الفسق والفجور، بعدما كانت حددت جلسة 23 مايو الماضي، والتي تزامنت مع اجازة عيد الفطر.

وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أمر بحبس المتمهمة على ذمة التحقيقات التي تجرى معها، ونسبت لها النيابة العامة ارتكاب جرائم نشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.

يُذكر أنَّ وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدّت تداولاً واسعاً بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لصور ومقاطع مُصورة للمتهمة مُخلة وخادشة للحياء العام، وورد إلى الصفحة الرسمية للنيابة العامة بموقع فيسبوك عدد كبير من الشكاوى ضدها؛ لنشرها تلك الصور والمقاطع، مُبلغين عن حساباتها والمواقع التي تنشر من خلالها؛ وبإحالة الإدارة تقرير بما أسفر عنه الرصد إلى النائب العام؛ أمر باتخاذ إجراءات التحقيق؛ فأمرت النيابة المختصة بضبط المتهمة لاستجوابها.