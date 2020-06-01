وزير الداخلية يجدد الثقة بالعمدة حسين مصطفى لقرية "شم القبلية" بالمنيا

جدد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بقراره رقم 863 لعام 2020 الثقة في العمدة حسين مصطفى عبدالجواد عمدة لقرية شم القبلية، بمركز مغاغة بمحافظة المنيا لمدة أخرى، والذي بدأ فترة العمودية منذ عام 2009.

جدير بالذكر أن تلك العائلة تحتفظ بالعمودية منذ عام 1934، حيث عين مصطفى عبدالجواد، والد العمدة الحالي، عمدة للقرية منذ عام 1934، وأعقبه تعيين نجله فاروق مصطفى عمدة للقرية منذ عام 1964، وليتولى بعده العمدة حسين مصطفى منصب العمودية عام 2009، حتى جدد "توفيق" الثقة فيه بتعينه مدة أخرى، وهو والد المستشار فاروق عبدالجواد، المستشار بمكتب مساعد وزير العدل.