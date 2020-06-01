استاذ أوبئة: لا داع للفزع من معدلات زيادة إصابات كورونا

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إنّه لا حاجة من الفزع جراء زيادة أعداد إصابات فيروس كورونا في مصر، لأن نسب الإصابة ما زالت ثابتة، وكل 10 مصابيين ينقلون العدوى لـ14 آخرين.

وأضاف عنان، خلال مداخلة عبر "سكاي بي"، ببرنامج "الآن"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنّ القلق سيكون أمر مشروع عندما لا تنكسر أعداد الإصابات بعد مرور أسبوعين من الآن، موضحا أنّ مصر حاليا في المرحلة التصاعدية لحين الوصول إلى الذروة: "الشهر ده هو الحاسم لحدوث الذروة".

وأكد أنّه بالنسبة للسيناريوهات المقترحة بشأن انتشار فيروس كورونا في مصر، توقعت وزارة التعليم العالي، انتهاء الانتشار في 16 يوليو، وهناك سيناريو أكثر تشاؤما يتوقع انتهاء الانتشار في الأسبوع الثاني من شهر أغسطس، وتوقع أيضا أن تكون الموجة الثانية من الفيروس ضعيفة.