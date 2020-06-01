نتنياهو يتلقى تهديد بقطع رأسه مع أسرته

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، إنه قدم شكوى إلى الشرطة بشأن تهديدات وصلت له ولعائلته بقطع رؤوسهم.

وبحسب كا نقلته وكالة "سبوتنيك"، كتب نتنياهو في منشور على "فيسبوك"، "قبل بضعة أيام قدمت شكوى إلى الشرطة بشأن سلسلة من التهديدات بقتلي أنا وعائلتي. اليوم، لسوء الحظ، كان عليّ تقديم شكوى أخرى ضد رجل يفصل كيف كان ينوي قتلي وعائلتي".

وأضاف: "متى ستقوم وسائل الإعلام واليسار، الذين لا يتوقفون للحظة بمحاولة الإطاحة برئيس وزراء يميني، بإدانة التحريض الجامح والمتواصل ضدي وعائلتي؟".

وكثف رئيس الوزراء في السنوات الأخيرة هجماته على وسائل الإعلام واليسار، إلى جانب هيئات إنفاذ القانون، في ضوء التحقيقات الجنائية ضده، متهما إياهم بالتحريض على "مطاردته" والتحريض عليه.

ونشر نتنياهو لقطة شاشة لمنشور في نوفمبر على "فيسبوك" جاء فيه: "اذهب إلى مقر رئيس الوزراء في شارع بلفور، واقطع رأس الأربعة، بعد ذلك تعلق أجسادهم من الشرفة".

وكتب في لقطة الشاشة: "خذهم في مسيرة غير مشرفة إلى ساحة وسط القدس واقطع رؤوس الرباعي بشكل غاضب واتبع ذلك بتعليق أجسادهم من الشرفة".