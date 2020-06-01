"الحكم للجمهور".. مسابقة أون لاين في زمن كورونا بتعليم القليوبية

أطلقت إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، مسابقة جديدة تحت عنوان "الحكم للجمهور"، في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية ومنع تفشي مرض فيروس كورونا المستجد، تحت رعاية اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وإشراف طه عجلان وكيل وزارة التعليم.

قال أشرف محمود مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي، إن المسابقة تقوم على عرض مواهب أبناء الإدارة "أون لاين"، من خلال فيديوهات ووسائط بصرية فى الغناء والتواشيح الدينية والإلقاء الشعري على صفحة إدارة الموهوبين على موقع التواصل الاجتماعي بفيس بوك.

وأضاف يقوم أعضاء الصفحة ونشطاء التواصل، بتقييم الفيديوهات وفيديو الموهوب الذى يحصل على أكبر نسبة تصويت ومشاركات وتعليقات، يحصل على المركز الأول وتحصل إدارته التعليمية على نفس المركز، وتحصل على ميدالية تذكارية وشهادة تقدير.