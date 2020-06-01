يبدأ 15 يونيو.. التقديم لرياض الأطفال بمدارس السويس الحكومية إلكترونيا

قالت سلمى الشاعر وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، إن التقديم لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الحكومية الرسمية، سيكون يوم 15 يونيو المقبل، خلال موقع الإلكتروني، بدلاً من التقديم اليدوي، الذى كان من المفترض أن يبدأ اليوم، من خلال الموقع الذي تدشنه المديرية.

وأضافت الشاعر، أن ذلك القرار، جاء نزولاً لرغبة جموع أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبناؤهم بالمدارس الحكومية الرسمية، عن طريق الموقع الإلكتروني، كما هو الحال بمدارس اللغات الرسمية والمتميزة، ومراعاةً للعمل بالظروف الاحترازية والتدابير الصحية، التي تتبناها الدولة المصرية في تلك الفترة الزمنية.

وأكدت الشاعر، أن التقديم على الموقع الإلكتروني الجديد، سيتم الإعلان عنه بالرابط الخاص به خلال أيام، على أن يكون فعالاً للعمل في الخامس عشر من شهر يونيو المقبل، بدلاً من التقديم اليدوي، الذي كان من المفترض البدء به في الأول من الشهر نفسه، وبذلك فلن تقبل أي مدرسة ثمة ملفات يتقدم بها ولي أمر، إلا بعد ظهور نتيجة الترشيح الإلكتروني.