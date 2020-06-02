محافظ الشرقية عن ارتفاع أعداد مصابي كورونا: المناطق الصناعية هي السبب 

أرجع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بالمحافظة، إلى وجود مدينتين صناعيتين، هما الصالحية والعاشر من رمضان. إضافة لمنطقتين صناعيتين في بلبي وزوامل، بهما أكثر من 8000 مصنع بإجمالي عماله 700 ألف عامل وموظف، مشيرًا إلى أن هذا الحجم من العمالة قادم من كل أنحاء الجمهورية، ما أدى إلى ارتفاع الإصابات.

وأضاف "غراب"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، مع الإعلامية لميس الحديدي، أنه منذ شهر ونصف اتخذ قرارًا بتشكيل لجنة لوضع ضوابط احترازية للمصانع، وذلك بمشاركة رجال الأعمال أنفسهم، لوضع ضوابط للإجراءات الوقائية داخل المصانع، وقيود على حركة العمالة عبر السيارات الناقلة لهم من المحافظات للمصانع.

وأشار محافظ الشرقية، إلى أن هذه الإجراءات أدت إلى تراجع الإصابات في المناطق الصناعية، "في بداية أزمة كورونا في مارس المنقضي لم يكن لدينا حالات إصابة سوى واحدة فقط في المحافظة، ولكننا فوجئنا بسبب تنقل العمالة بين المحافظات بارتفاع الإصابات داخل المنطقة الصناعية إلى 150 حالة في أسبوع واحد، وهذه كانت صدمة لنا".