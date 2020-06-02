الصحة: يحق للمستشفى الخاص علاج وعزل مصابي كورونا بشرط تطبيق البروتوكول

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن هناك مواطنين مُصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، يطلبون أو يفضلون العلاج والعزل داخل المستشفيات الخاصة، موضحًا أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد سمحت بذلك، بشرط أن تتبع المستشفى الخاصة اشتراطات الوزارة، من حيث البروتوكول العلاجي أو برتوكول العزل، وكذلك بروتوكول مكافحة العدوى، وبرتوكول حماية الأطقم الطبية.

وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر": "يعني مسموح لأي مستشفى خاص في استقبال الحالات وفي العزل، ولكن يجب ربط المستشفى بالغرفة المركزية لوزارة الصحة، ويتم تحويل المريض له من خلال الغرفة المركزية"، ويجب عليه التعهد بالالتزام بكل البروتوكولات المذكورة.

ومن ناحية الأسعار، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بوضع حد للأسعار للعزل والعلاج في مستشفيات القطاع الخاص، والجميع سيتم الالتزام به.