بين الإجراءات الاحترازية والمرض.. أسباب غياب الفنانين عن جنازة حسن حسني

أثار مشهد جنازة الفنان حسن حسني، جدلاً عبر السوشيال ميديا، فعلى الرغم من أنه شارك معظم الفنانين في أعمالهم الدرامية والسينمائية، إلا أن الجنازة اقتصرت على عدد محدود من أهله فقط، وخرج عدد من الفنانين لتبرير عدم تواجدهم في العزاء.

علق الفنان محمد هنيدي، على عدم حضوره جنازة حسن حسني: "الله يرحمه زى أبويا التاني، أكيد عمري ما هتأخر على وداع أخير له، إلا لسبب قوي، وعادةً مابحبش أتكلم لما بتعب.. بس قبل رحيل حبيبى حسن حسني بيومين كنت بأركب دعامات بالقلب والدكاترة مانعين أى حركة.. ربنا يرحمك يا عم حسن.. وماتحكمش على حد وخليك حسن النية ربنا دايما أعلم بظروف عباده".

بينما قال الفنان حمدى الميرغني، إن سبب غيابه عن الجنازة بسبب علمه متأخر عن موعدها: "الله أعلم بظروف كل شخص على حدة، ‏أنا مثلا واحد من الوسط الفني الملقى عليه اتهام التقصير في عزاء الكبير القدير المغفور له الأستاذ حسن حسني، استيقظت من النوم، ‏فوجئت بوفاته بعد دفنه، اتقوا الله واحترموا لحظة وفاته، وادعوا له بالرحمة والمغفرة خيرًا من الغيبة والنميمة، وإلقاء الناس بالباطل".

ولكن بررت الفنانة داليا البحيري عدم حضورها صلاة الجنازة قائلة، "والله عيب.. دى تعليمات دولة، ممنوع حضور الجنازات والأفراح لغاية ما تنتهى جائحة كورونا تماما، لو خالفنا نتشتم، ولو التزمنا نتهم بالنفاق، وعدم العرفان بالجميل".