"الصحة" عن ارتفاع وفيات كورونا في مصر: " كلهم عندهم أمراض مزمنة"

كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أسباب ارتفاع أعداد الوفيات المتأثرين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في مصر، موضحًا أن هناك لجنة تفحص أسباب وفيات كورونا، أيًا كانت الوفيات قليلة أو عدد كبير، ويتم عرضها على اللجنة العلمية ولجنة إدارة أزمة فيروس كورونا، ويحدث على أساسها تحديث في برتوكولات العلاج بشكل يومي.

وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أن 50% من الوفيات بكورونا في مصر، من أجمالي عدد الوفيات الموجود حتى الآن، هي حالات تصاحبها أمراض مزمنة أخرى مثل الضغط والسكر، وقال: "كل الوفيات في مصر من كورونا كان عندهم أمراض مزمنة، عشان أكون دقيق يعني، بس 50% من الوفيات، بيوصل للمستشفى وهو في حالة متأخرة أو يتوفى قبل وصوله".

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن ذلك يعود لثقافة البعض وتفضيلهم الجلوس في المنزل أو إخفاء إصابتهم بفيروس كورونا وعدم إعلانهم لهذا، أو محاولة الشخص علاج نفسه أولا كمحاولة منه للشفاء من الفيروس قبل الذهاب إلى المستشفى، مناشدًا المواطنين، خاصة كبار السن والسيدات الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة، بالتوجه للمستشفى فورًا حال إصابتهم بفيروس كورونا، وعدم المخاطرة بحياتهم والانتظار بالمنزل.

وتابع: "دي فعلا الحالات التي تحتاج لعزل في المستشفيات وتحتاج لمتابعة دورية من الأطقم الطبية، دي الناس اللي محتاجة تتحط على جهاز أكسجين، الفئات الأكثر خطورة زي كبار السن أو السيدات الحوامل وأمراض المزمنة، نناشدهم مش عيب يبقى عندنا كورونا، توجهوا للمستشفيات فورا".