بـ30 جنيها.. الليمون يرتفع للضعف والتجار: بسب إقبال المواطنين

شهدت أسعار الليمون، قفزة كبيرة بقيمة 15جنيه للكيلو في الأسواق، ليرتفع من 15 لـ30 جنيه، وأرجع التجار الأسباب إلى زيادة تصديره، والإقبال الكبير للشراء من المواطنين، فضلا على تخزينه، وعمليات التخليل.

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة، إن زيادة التصدير أثرت بشكل كبير على المتاح فى السوق المحلي، وتراجع الإنتاج نتيجة عاصفة التنين، ما أثرعلى الثمار، وبالتالي الإنتاج خلال تلك الفترة.

وأشار إلى أن مصر تنتج ما لايقل عن 40 ألف فدان ليمون، طبقا لآخر إحصائية، لافتا إلى أن معظم الزراعات في محافظة الشرقية، حوالي 14 ألف فدان، والفيوم 6 آلاف فدان تقريبا، والبحيرة 3 آلاف فدان تقريبا، 8 آلاف فدان غرب النوبارية، وتتوزع باقي المساحة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف، أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الليمون في مثل هذا الوقت، ووصول كيلو الليمون إلى أكثر من 30 جنيها، يعود إلى فيروس كورونا، والإقبال الشديد على الشراء من المواطنين.

وفى الوقت ذاته، أكد على توافر كل الأصناف من الخضر والفاكهة، مع تراجع أسعار الفاصوليا والكوسة والطماطم والبصل والملوخية والبطاطس والباذنجان والفلفل، واستقر باقى الأصناف، موضحا أن إغلاق المطاعم والفنادق ومحلات الكشرى، أدت إلى وفرة المعروض.