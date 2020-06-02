متحدث الصحة: "لازم نتكلم أمر واقع.. هناك تكدس أمام كل المستشفيات"

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة وجهت بفتح تحقيق عاجل، للتحقق من حقيقة فيديو التكدس أمام مستشفى حميات إمبابة، وسيتم إطلاع الإعلاميين والرأي العام على نتائج التحقيق الخاصة بهذه الواقعة، موضحًا أن هناك فيديوهات عديدة تتداول يوميًا أحيانًا تكون حقيقة، وقد تكون مغرضة ومفبركة.

وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر": "خليني أتحدث عن أمر واقع، هل فيه تكدس أمام المستشفيات؟ نعم فيه تكدس، فيه تكدس أمام كل المستشفيات، ويمكن هذا التكدس كان السبب في اتخاذ العديد من القرارات الأيام الماضية"، موضحًا أن هذا التكدس، كان السبب الرئيسي في التوسع وزيادة عدد المستشفيات، لفحص مصابي كورونا.

وتابع: "جار تجهيز 376 مستشفى لتقديم الخدمة الطبية لمصابي فيروس كورونا، منهم ما تم الانتهاء من تجهيزه، يتم توظف كل الأطقم الطبية العاملة في هذه المستشفيات، كل في تخصصه لخدمة مصابي فيروس كورونا".