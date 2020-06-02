"الصحة": الحمد لله عندنا أماكن متاحة بمستشفيات العزل للإصابات الخطرة

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن من ضمن البروتوكول المتبع في أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، عزل الحالات المصابة بأعراض بسيطة منزليًا، مع إعطائه كل الأدوية، وإذا كانت هناك حالات تستدعى حجزها في مستشفيات العزل، يتم تحويلهم فورًا إلى تلك المستشفيات، "الحمد لله عندنا أماكن متاحة، لكن يتم تقييم وتشخيص المصابين والعمل بتقييم علاجي".

وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "إم بي سي مصر"، أن الدكتورة هالة زايد، تقوم يوميًا بعمل زيارات وجولات ميدانية على المستشفيات التي تقدم خدمات لمرضى كورونا، مؤكدًا أنه منذ يومين، أثناء تواجد الوزيرة في مستشفى "الساحل التعليمي"، رصدت هناك تكدس لعدد من المواطنين، وتابعت بنفسها خطوط سير المرضى، مع القائمين على المستشفى.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزيرة وجهت القائمين على المستشفى والفريق الطبي، بتخصيص أماكن معينه للانتظار، وتخصيص أماكن أخرى للحالات المصابة بكورونا، وأخرى لغير المصابة بكورونا، وقامت بزيارتها أمس، ولم ترصد أي تكدس، كما أنها قامت بجولة داخل مستشفى شبرا العام، ووجدت أن الأمور كانت منظمة للغاية.

وتابع: "لما 320 مستشفى يدخلوا الخدمة لعلاج كورونا واستقبال المصابين، ده يأخذ بعض الوقت لكي تعمل المستشفيات كلها بنفس السيستم ونفس القدر من الدقة، إحنا دائما ما نوجه المواطنين بالذهاب إلى المستشفيات التي ليس بها تكدس، فهناك زحام على مستشفيات مثل الحميات والصدر، وباقي المستشفيات ليس عليها زحام، ونوجه المواطنين اليها من خلال الخط الساخن، أوعن طريق تطبيق صحة مصر".