"الصحة": المحافظات السياحية تشهد أقل إصابات بكورونا.. "ده مؤشر إيجابي"

أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، شددت وأوصت هيئة التفتيش الصيدلي، بالمرور على الصيدليات، للتأكد من توافر الأدوية للمواطنين، مناشدًا المواطنين في الوقت ذاته، بعدم سحب الأدوية المقوية للمناعة والفيتامينات بدون احتياج، "طالما المواطن مش محتاج لأدوية المناعة، يبقى بلاش يسحبها ويخزنها، عشان متأثرش على بقيت أهالينا".

وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "إم بي سي مصر"، أن الوزارة تطمئن أسبوعيا من ضخ كل المستلزمات الصحية والوقائية لمستشفيات العزل، وكذلك تطمئن على حالات الأطقم الطبية، وإذا كان هناك نقص في تخصصات معينة نظرًا لإصابة أطباء بكورونا "لا قدر الله"، يتم العمل على إعادة توزيعهم مرة أخرى.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم إدخال 5400 وحدة صحية، فضلًا عن 1000 قافلة صحية، لخدمة مرضى فيروس كورونا، الذين يتم علاجهم منزليًا، من أجل توصيل العلاج لهم ومتابعة حالتهم الصحية، موضحًا أن هناك توقعات بزيادة الإصابات، وبالتالي يتم العمل على الاستعداد لذلك،

وأوضح أن الوزيرة هالة زايد، عندما تفقدت مستشفى الساحل وجدت به 400 سرير للمرضى، يقابلهم 25 سرير رعاية مركزة فقط، فوجهت على الفور بزيادة عدة أسرة العناية المركزة.

وأشار مجاهد، إلى أن أعلى المحافظات بها إصابات بفيروس كورونا القاهرة والجيزة والقليوبية، وهم ما يُطلق عليهم "القاهرة الكبرى"، مؤكدًا أن هناك مؤشر إيجابي بالنسبة للسياحة المصرية، فجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح، من المحافظات الأقل في عدد الإصابات، موضحًا أن هناك معامل مركزية عديدة في مصر، وتم التوسع في عمل ذلك بمختلف المحافظات، وهناك كواشف حرارية لرصد أي إصابة بفيروس كورونا.