سعر اليورو اليوم الثلاثاء 2-6-2020 في مصر

تقدم "الوطن" استمرارا للخدمات التي تقدمها سعر اليورو، اليوم الثلاثاء 2 يونيو، في عدد من البنوك المختلفة، وجاء سعر اليورو كالتالي:

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 17.63 جنيه للشراء، و17.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 17.65 جنيه للشراء، و17.80 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي نحو 17.63 جنيه للشراء، و17.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 17.62 جنيه للشراء، و17.78 جنيه للبيع.