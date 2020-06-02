أستاذ تغذية تحذر من تداول وصفات خاطئة لتقوية المناعة عبر السوشيال

قالت الدكتورة جيهان فؤاد، أستاذ التغذية بالمعهد القومي للتغذية، إنَّ هناك عدد من الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوصفات متعدده لرفع المناعة أو للتخسيس، وأغلبها خطير على صحة الإنسان: "فيه وصفة بمعلقتين فلفل أسود، ودي تجيب نزيف في المعدة".

وعن سبب انتشار تلك الوصفات، أوضحت أستاذ التغذية، خلال مداخلة لها عبر "سكاي بي" ببرنامج "هذا الصباح" والذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنَّ الأزمة الحقيقية تتمثل في عدم توافر عقار معين للقضاء على فيروس كورونا، ما يفتح الباب على مصراعية أمام الخرافات والشائعات من قبل بعض المواطنين.

ولفتت إلى أنَّ بعض تلك الوصفات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي من شأنها رفع نسبة الحمضية بالمعدة وهو ما يؤثر بشكل سلبي على المواطنين.

وأكّدت أنَّ النظام الصحي يقضي بتناول الأكل بشكل متوازن خلال اليوم عبر تقسيم الوجبة الغذائية لبروتينات ودهون صحية وخضراوات: "بلاش الأكل المحفوظ والمعلب واللي فيه وحدات حرارية عالية".

وبينت أنَّه مع فرض حظر التجوال لمواجهة انتشار فيروس كورونا إلى جانب عدم ممارسة قطاع كبير من المواطنين للرياضة بشكل منتظم سيؤدي ذلك إلى زيادة أوزانهم بشكل ملحوظ.