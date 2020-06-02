خبيرة تغذية: لا تسرفوا في تناول الطعام.. يؤثر على الجهاز المناعي

قالت الدكتورة جيهان فؤاد، أستاذ التغذية بالمعهد القومي للتغذية، إنه وعلى المواطنين خلال الفترة الراهنة عدم الإسراف في تناول الأطعمة أو أكل الكثير من الحلويات لما قد يسبب ذلك من زيادة الأوزان أو تقليل قوة عمل الجهاز المناعي: "مينفعش أجيب صينية كنافة وآكلها كلها، ولازم يكون الأكل بالعقل".

وأضافت "فؤاد"، خلال مداخلة لها ببرنامج "هذا الصباح" والذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بالنسبة للمواد السكرية فهي تحفز إنتاج الأنسولين في جسد الإنسان مما يؤدي إلى تقليل نسب الجلوكوز في الدم: "هتلاقي نفسك بعد نص ساعة عايز تاكل تاني، وبكدة هتكون دخلت في حلقة مفرغة مش هتوصل لحاجة"، موضحة أن الأنظمة الغذائية يجب تدريب الأشخاص عليها منذ الطفولة حتى لا يصابوا بتسوس الأسنان أو غيرها من الأمراض التي تأتي نتاجا لسوء التغذية منذ البداية.

وأكدت أن القدرة الاستيعابية للمستشفيات حاليا باتت أقل مما كانت عليه خلال الفترة الماضية بسبب استهداف المستشفيات علاج مصابي فيروس كورونا، مشيرة إلى أن البروتينات والأطعمة المضادة للأكسدة والفيتامينات لهم علاقة مباشرة بالمناعة، ويجب على المواطنين الاهتمام بتناول تلك الأطعمة لتعزيز عمل الجهاز المناعي: "فيتامين سي مثلا موجود في الفلفل الألوان بكميات أكبر من اليوسفي والبرتقال".

وتابعت: "الدهون مش موجودة في حتة واحدة في جسم الإنسان هحط عليها شوية خل فهتنزل، ولكنها موجودة في كل الخلايا، واللي بيحصل في الأنظمة الغذائية هو الضغط على الخلايا لإخراج الدهون المتواجدة بها عبر الطريقة السليمة للتغذية".