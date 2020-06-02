وزير إسرائيلي يوعز بتسريع الاستعدادات الأمنية لبسط السيادة على الضفة

أوعز وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني جانتس، إلى رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، باتخاذ كل الاستعدادات اللازمة من الناحية الأمنية تمهيدا لبسط سيادة "إسرائيل" على مناطق في الضفة الغربية.

ووفقًا لما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، جاء من مكتب جانتس أنه أطلع رئيس هيئة الأركان على التطورات السياسية المطروحة على جدول الاعمال في الساحة الفلسطينية، وطلب منه تسريع وتيرة الاستعدادات في صفوف جيش الاحتلال تحسبا لأي طارئ.

وينوي جانتس تعيين منسق خاص للخطوات المطلوبة على الصعيدين المدني والعسكري المتعلقة بهذا الخصوص وبالإضافة إلى ذلك سيشكل طاقم خاص في جيش الاحتلال يكون معنيا بإيجاد ردود وحلول لمشكلات قد تطفو على السطح مع بدء تنفيذ هذه الخطوة.