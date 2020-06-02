بعد إعادة توزيعها.. هل تعدى حماقي على حقوق مؤلفي وملحني "على قد الشوق"؟

أعاد الفنان محمد حماقي، توزيع أغنية الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، الشهيرة "على قد الشوق"، وطرحها عبر صفحته الرسمية على "فس بوك".

واعتبر البعض أن إعادة حماقي لتوزيع الأغنية تعديا على حقوق الملحن والمؤلف للأغنية الأصلية، وهما الشاعر محمد علي أحمد والملحن كمال الطويل.

أوضح مصدر من جمعية المؤلفين والملحنين، لـ"الوطن"، أن حماقي كان ذكيا في إعادة توزيع أغنية على قد الشوق، لأنه لم يطرح التوزيع الجديد إلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به، وهو لا يعتبر تعديا على حقوق المبدعين الأصليين للأغنية.

وأكد المصدر أن الفنان يحاسب لو كان نشر الأغنية عبر "يوتيوب" أو الإذاعة والتلفزيون.