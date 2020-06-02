ارتفاع عجز تجارة تركيا بنسبة 79% على أساس سنوي مايو الماضي

أعلنت وزارة التجارة التركية، أن عجز تجارة تركيا يرتفع 79% على أساس سنوي في مايو الماضي، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

كانت وزارة المالية والخزانة التركية، اقترضت في شهر إبريل الماضي، 20.6 مليار ليرة لسد عجز الموازنة التركية البالغ 60.9 مليار ليرة العام الحالي، وكان عجز الموازنة قد ارتفع بنسبة 295%.

وطبقًا لـ"تركيا داتا مونيتور"، فإنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى للعام الحالي بلغت معدلات عجز الموازنة العامة في تركيا 160%، وهو ارتفاع قياسي منذ تولي حزب العدالة والتنمية السلطة في تركيا عام 2002.