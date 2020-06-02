"ما ينوب المخلص".. تفاصيل مقتل مسن تدخل للصلح بين تاجري مخدرات

قررت النيابة العامة حبس تاجري حشيش، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل مسن تدخل لفض مشاجرة بينهما، وقال أحدهما بعد القبض عليه بتهمة القتل العمد: "كنت عايز أضرب صاحبي عشان مش عايز يدفع تمن الحشيش، لكن الحديدية جات على دماغ الراجل ووقع ميت".

"مكنش قصدي أضربه من الأساس بس نصيبه كده".. بهذه الكلمات واصل المتهم اعترافاته بتفاصيل الجريمة، خلال التحقيق معه، مدعيا أنه لا تربطه أي صلات معرفة بالمجني عليه من قريب أو بعيد، وأنه حضر بالمصادفة في أثناء مروره لفض مشاجرة جمعت المتهم بصديقه بسبب الخلاف على قيمة المخدرات.

كان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة ميت سلسيل بوقوع جريمة قتل بجوار مقابر المدينة، وبانتقال ضباط مباحث المركز برئاسة الرائد أحمد ثروت رئيس المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين من الفحص مقتل "إبراهيم.م.س" 64 عاما.

وتبين نشوب مشاجرة بين عاطل يدعى "ع.ا" مع آخر بجوار المقابر الملاصقة لأرض المجني عليه، وعندما تدخل لفضح المشاجرة ضربه المتهم بقطعة حديد على رأسه والتي أدت إلى وفاته على الفور.

وتشكل فريق بحث من ضباط وحدة مباحث المركز برئاسة العميد أحمد العجوز رئيس وحدة البحث الجنائي بشمال الدقهلية؛ لسرعة ضبط المتهم الهارب وبعمل عدة أكمنة سرية له، ضبط خلال اختبائه داخل منزله بعدما فشل في الهرب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.