شاب يشنق نفسه في سوهاج.. والتحريات: تشاجر مع والده

أقدم شاب مقيم بدائرة قسم شرطة طهطا في محافظة سوهاج، على الانتحار شنقا اليوم.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام بطهطا، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف غموض الواقعة.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد ورود إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول، "شعبان.م.ع" 19 عاما، يقيم بناحية الشيخ عواجة دائرة القسم، "جثة هامدة"، ادعاء انتحار.

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث القسم، وتبين من التحريات الأولية نشوب خلاف بين المجني عليه ووالده، شنق الأخير على إثره نفسه بحبل في مروحة داخل غرفة نومه.

حرر محضر بالواقعة، وجارِ العرض على النيابة العامة للتحقيق.