تأجيل إعادة محاكمة متهمين اثنين في "عنف أطفيح" لـ6 يوليو

أجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بطرة، اليوم، إعادة محاكمة متهمين اثنين في قضية اقتحام مركز شرطة أطفيح، لجلسة 6 يوليو المقبل، لانتداب محامين للدفاع عنهما.

وصدّر القرار برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان داود ومحمد محمد عمارة والسعيد محمود.

ونسبت النيابة للمتهمين، ارتكاب جرائم التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح، وإشعال النيران به، والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وتأليف عصابة مسلحة وتزويدها بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدي على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.