ناقد فني: دراما رمضان أعادت اكتشاف المواهب وتقديمها للجمهور

قال الناقد الفني أيمن الحكيم، إن الأعمال الدرامية التي عرضت في شهر رمضان، دائمًا ما تحظى بنسبة مشاهدة كبيرة، والتفاف المواطنين والعائلات أمام شاشة التليفزيون، وتكون بوابة مهمة لاكتشاف الوجوه الجديدة من الممثلين، وتمنحهم فرصة لتعرف الناس أسماءهم وملامحهم، وفرصة أكبر لإعادة اكتشاف مواهب جديدة لوجوه فنية قد تكون معروفة لكن لم تنل حظها، وإعادة اكتشاف لأسماء كبيرة، وأنه ما زال في جعبتهم الكثير ليقدموه.

وأضاف الحكيم، لـ "الوطن"، أن موسم رمضان 2020، كان ثريًا بالمواهب التي لمعت واستطاعت خطف الأنظار إليها، وغالبيتهم من أبناء المسرح، الذين أثبتوا أن هناك كنزًا مليئًا بالمواهب اسمه "المسرح"، ومن ثم يجب تسليط الأضواء على هذه المواهب لأن المستقبل أمامهم في عالم الفن، مستشهدًا بالدور الذي قدمه الفنان أحمد الرافعي وتجسيده لشخصية مفتي جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية في مسلسل الاختيار، والفنان عابد عناني وتجسيده لدور الإرهابي عماد عبدالحميد في المسلسل نفسه.

وأوضح الحكيم، أن دراما رمضان أعادت اكتشاف الفنان شريف الدسوقي، وعرّفت الجمهور به من خلال دور "سبعبع" في مسلسل "بـ 100 وش"، وهو فنان موهوب كان يحتاج لمثل هذه الفرصة، ونجح في اغتنامها بالفعل، كذلك الفنان دياب، الذي يعد من ضمن مفاجآت رمضان، وأدائه المبهر والمتميز الذي وصل إليه، والفنان الشاب أحمد خالد صالح، وتجسيده دور "الشيخ مبروك" في مسلسل "الفتوة"، الذي أثبت أنه يتمتع بموهبة جادة، وكان يحتاج لمثل هذه الفرصة.