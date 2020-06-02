أستاذ اقتصاد: كورونا عجل بدخول دول العالم مرحلة الركود الاقتصادي

قالت الدكتورة نجوى سمك رئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم بجامعة القاهرة، إن صندوق النقد الدولي أعلن مؤخرا دخول كل دول العالم في حالة من الركود الاقتصادي، كانت لتحدث قبل ظهور فيروس كورونا، بينما جاء الفيروس لتسريع ذلك الركود والتباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي.

وأضافت سمك، خلال مداخلة لها عبر "سكاي بي" ببرنامج "8 الصبح" والذي تقدمه الإعلامية آية جمال الدين، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الأكثر تضررا من حالة الركود الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي: "إحنا عدينا فترة الانكماش، ومتوقع يصل انخفاض الاقتصاد الأمريكي لسالب 6%"، موضحة أن الفتح التدريجي للمجتمعات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا هو أمر من شأنه إعادة عجلة النشاط الاقتصادي، ومن ثم التعافي بعض الشيء.

وأكدت: "لكن درجة التعافي هتختلف على حسب الأثر قبل التعافي، وكل ما كان الأثر أعمق كل ما كان التعافي أبطئ"، مشيرة إلى أن فيروس كورونا يعد أزمة كاشفة للاقتصاد والمنظومة الصحية لكل الدول حول العالم، ما تبعها وجود تأثيرات متعددة في بعض المجتمعات.

وأشارت إلى أن كل الدول وصندوق النقد الدولي انتهجوا عددا من السياسات المتبعة من خلال حزم متعددة مثل سياسات مالية تحفيزية لدعم القطاعات المتضررة والأكثر تضررا والأفراد في المجتمعات: "كلهم عاملين نفس النظام بس بدرجات مختلفة".