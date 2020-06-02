عرض فيلم forzen ll على منصة "Disney+" الشهر المقبل

تقرر عرض الجزء الثاني من فيلم Frozen على المنصة الإلكترونية "Disney+" في 7 يوليو المقبل، على مستوى العالم، كما تقرر عرضه في 23 يونيو الجاري على المنصة في بريطانيا وأيرلندا.

ويعتبر الجزء الثاني من فيلم "forzen" استكمالا لرحلة نجاح الجزء الأول من فيلم الرسوم المتحركة، والتي وصلت ميزانية إنتاجه إلى 75 مليون دولار أمريكي، حيث يعود المخرجان كريس باك وجينيفر لي مع فريق الأداء الصوتي، الذي يضم "كريستن بيل وإيدينا مينزيل وجوناثان غروف وجوش جاد"، لكشف سر تمتع "إلسا" بقدرات سحرية منذ ولادتها.

وتجسد "كريستين بيل" دور أنا أميرة أرنديل وشقيقة إلسا الصغرى، و"ادينا منزل" بدور إلسا ملكة الثلج، أما "جوناثان غروف" بدور كريستوف بائع ثلج، ويجسد "جوش غاد" دور أولاف رجل ثلج مرح يحلم بالعيش في الصيف.