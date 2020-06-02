العلاج الطبيعي تقترح 3 مقرات لعزل أعضائها المصابين بكورونا

قال الدكتور خاطر جاد الأمين العام لنقابة أطباء العلاج الطبيعي، إن مجلس النقابة قرر مد فترة تسديد الاشتراكات لحين انتهاء الجائحة لمن لم يستطيع، نظرا للجائحة التي تمر بها البلاد.

وأضاف خاطر في تصريحات لـ"الوطن" أن مجلس النقابة يقترح أن تتكفل النقابة بتوفير وتجهيز أماكن للعزل والإقامة للزملاء المصابين بالكورونا مع الإشراف الطبي مجانا، عدا الحالات التي تحتاج إلى العناية المركزة والتنفس الصناعي.

وأشار إلى أن أماكن العزل المقترحة، مقر القصر العيني، ومقر الظاهر، ومقر القاهرة الجديد بالقاعة الكبرى مع الكافيتريا والحديقة، داعيا جموع أطباء العلاج الطبيعي للمشاركة باقتراحاتهم لمواجهة تلك الأزمة.