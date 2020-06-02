سوريا تقيد حركة نقل الأموال بين المحافظات

أصدر البنك المركزي السوري، اليوم، تعميما يقضي بوضع سقف للأموال المسموح نقلها بين المحافظات، برفقة مسافر، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأهاب البنك في التعميم: "بعدم نقل الأموال بالليرة السورية بين المحافظات (برفقة مسافر) لمبالغ تزيد على 5 ملايين ليرة سورية".

وطلب البنك بالعمل على تحويل تلك المبالغ عن طريق المصارف وشركات الحوالات المالية المرخصة العاملة في الجمهورية العربية السورية، موضحا أن ذلك يأتي لاحقا للإجراءات التي اتخذها إثر قيامه بعدد من الجولات والمهام الميدانية على شركات الحوالات المالية الداخلية، وحرصاً منه على سلامة المواطنين وأموالهم وتجنبا لتعرضهم لأي مخاطر محتملة أثناء عمليات نقل الأموال.

وكانت 6 شركات لتحويل الأموال أوقفت مؤقتا عن خدمة التحويل ضمن إجراءات تشهدها البلاد "لضبط" تحويلات الأموال، وكان آخرها بيان أصدره المركزي السوري أمس الاثنين يحذر فيه من التعامل مع مجهولين يقومون بعمليات التحويل.