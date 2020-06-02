بإرشادات حماية.. الاستوديوهات الأمريكية تعود إلى العمل

أصدرت نقابة صناعة الترفيه والاستديوهات الأمريكية خطتها للعودة واستئناف العمل والإنتاج وسط جائحة كورونا، وجرى تسليم كتاب الإرشادات "الكتاب الأبيض" الصادر من إدارة الصحة العامة في مقاطعة لوس أنجلوس، والذي يتكون من 22 صفحة، اليوم، إلى مكتب حاكم ولاية نيويورك كما سيجرى تسليمه أيضًا إلى حاكم ولاية كاليفورنيا.

وذكر التقرير أنه سيجرى استخدام الاختبار بشكل دوري ومنتظم لطاقم العمل للتخفيف من خطر انتشار كورونا، وسيستخدم أصحاب العمل بروتوكولات الاختبار الفعالة الحالية والتي يجب تطويرها بالاشتراك مع النقابات الموافقة عليها، كما تضمن التقرير العشرات من التوصيات، أبرزها الحاجة للمسافة البعيدة بين العاملين، وارتداء معدات الحماية الشخصية.

وذكر التقرير أنه يجب أن يبقى عدد الأشخاص الذين يعملون مع فناني الأداء عند الحد الأدنى كلما أمكن ذلك، أما إذا كان فنان الأداء يتطلب منه التعامل مع أكثر من شخص مثل المكياج، مصفف شعر، فيجب عليهم مراعاة متطلبات معدات الحماية الشخصية المناسبة، و غسل اليدين فور الانتهاء من المهمة.

كما سيطلب من جميع طاقم العمل المشاركة في مراقبة الأعراض اليومية قبل الوصول إلى موقع العمل أو في مكان عملهم وذكر التقرير تشمل الخيارات الموصى بها المسح الإلكتروني، والفحص اليدوي أو فحوصات درجات الحرارة.

ويعتبر تقرير الكتاب الأبيض هو نتيجة جهد تعاوني من قبل فريق عمل لجنة سلامة إدارة العمل على مستوى الصناعة الترفيهية، وشركات الإنتاج والنقابات لتزويد الحكومات بمجموعة من المبادئ التوجيهية لاستئناف الإنتاج بأمان.