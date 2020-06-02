الجندي يشيد بالمساعدات الطبية المقدمة من مصر للكونغو وزامبيا

أشاد النائب مصطفى الجندي رئيس التجمع البرلماني لدول شمال إفريقيا، والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الإفريقي بإرسال مصر لطائرة نقل عسكرية من طراز "إليوشن" من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات والبدل الواقية، مقدمة من مصر لجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية زامبيا، لمساعدتهما في التغلب على فيروس كورونا.

وجاء ذلك استمرارا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقال الجندي في بيان له أصدره اليوم، أنه رغم الظروف الصعبة التي تمر بها مصر في مواجهتها مع فيروس كورونا إلا أنها لايمكن أن تنسى تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للأشقاء بدول القارة السمراء، مؤكدا على أن هذا التوجه من مصر لقى ارتياحا كبيرا داخل جميع الأوساط لدى دولتي الكونغو وزامبيا.

وتجدر الإشارة إلى أنه كان في استقبال طائرة المساعدات السفير المصري بالكونغو، وريموند تشديا باتي نائب وزير خارج الكونغو وعدد من المسؤولين من جمهورية الكونغو الذين أعربوا عن امتنانهم لدعم مصر الدائم للكونغو لتجاوز أزمة "كورونا"، وأشادوا بقوة العلاقات التي تربط بين البلدين في مختلف المجالات.

وكان في استقبال طائرة المساعدات المتجهة إلى زامبيا السفير المصري والسيدة إينونيا وينا نائب رئيس جمهورية زامبيا، وعدد من المسؤولين من الجانب الزامبي الذين أعربوا عن بالغ شكرهم الدائم لمصر قيادة وشعبا على وقوفهم بجوار الشعب الزامبي لتجاوز أزمة كورونا.

وتأتي تلك المساعدات في إطار جهود مصر الهادفة لمساعدة الدول الأفريقية الشقيقة على تجاوز أزمة كورونا والحد من تداعياتها على شعوب القارة.