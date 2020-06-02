مقتل 20 شخصا في انهيارات طينية شمال شرقي الهند

أعلنت السلطات الهندية، اليوم، مقتل عشرين شخصا وإصابة سبعة آخرين بجروح، بعد أن طمرت منازلهم، أثر وقوع ثلاثة انهيارات طينية ناجمة عن هطول الأمطار في ولاية "آسام" شمال شرقي البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية عن رئيس هيئة "إدارة الكوارث" بالولاية قوله، إن عمليات الإنقاذ مازالت مستمرة للتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين محاصرين تحت الأنقاض، مشيرا إلى أنه تم نقل سبعة أشخاص إلى المستشفى.

وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أن الانهيارات الطينية وقعت في مناطق: "كاتشار" و"كاريمجانج" و"هيلاكاندي" الحدودية مع بنجلاديش.