المنتج طارق الجنايني يعلن إصابة والدته بكورونا: عالجناها في البيت

كشف المنتج طارق الجنايني عن إصابة والدته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وسرد الجنايني خلال منشور تحت عنوان "الكورونا مش عيب ولا حرام"، كواليس إصابة والدته بالوباء قائلاً: "أنا تقريباً عمري ما كتبت في أي مرة حد توفى أو تعب شخص من عيلتي لأني بشوف إن دي حاجات شخصية ومحبش أشارك الناس بيها، إنما المرة دي حاسس إني محتاج أكتب التجربة دي لأنها ممكن تفيد غيري".

وأضاف: "أمي بقالها تقريبا 3 شهور مش بتنزل من البيت خالص وعاملها كل الاحتياطات اللي تمنع اختلاطها بأي حد غير مقيم معاها في البيت، المهم من 12 يوما عزمت 2 صديقاتها على الفطار، علماً بأن صديقاتها برضه كانوا إلى حد كبير معزولين عن الناس، بعد الفطار بيومين ابتدت أعراض كورونا تظهر على الصديقة الأولى، بعدها بيومين على الصديقة الثانية بأعراض أخف شوية.. طبيعي أترعبنا، مع أن الأعراض عند والدتي لم تتعد الحلق وكحة ودوخة خفيفة".

وتابع: "عملنا لأمي التحليل الأول، وطلعت النتيجة إيجابية لفيروس كورونا اللعين، للعلم والدتي في منتصف السبعينات ومن 3 سنين عدينا بسرطان وما تلاه من علاج كيماوي وخلافه، يعني المناعة عندها مش في أحسن حالة، بعد قراية كتير جداً وتواصل مع 3 أطباء أجلاء، قررت عدم نقلها لمستشفى (في حالات معينة هي اللي فعلا محتاجة سراير المستشفيات)، بالإضافة إلى عدم بداية أي دواء من التقال والاعتماد على الأتي فقط (قرصين أسبرين 100 بعد الغداء، قرص ڤيتامين C 1000مج مرتين في اليوم، قرص ڤيتامين D مرة في اليوم، قرص zinc 50 مج، قرص ڤيتامين E قرص omega 3".

مضيفا أن "في حالة أي اضطرابات في المعدة، قرص nexium قبل الإفطار وعند الحاجة، قرص بانادول إكسترا كل 6 ساعات، سوائل دافية (ينسون وقرفه وجنزبيل)، غرغرة مياه وملح واستنشاق مرتين في اليوم، بالإضافة لصدقات كتير، لأني مقتنع تماماً أن الصدقات ترد البلاء".

وأكمل حديثه قائلاً: "الحمدلله الموضوع ماشي تمام، والأمور فضلت مستقرة لغاية ما عملنا تحليل تاني بعد 11 يوما من يوم العدوى والحمد لله النتيجة طلعت سلبية، بس لأن مش دايما النتائج بتكون مظبوطة وهي لسة عندها أعراض بسيطة، فإن شاء الله هنعمل تحليل أخير بعد اكتمال 14 يوما من العدوى وإن شاء الله النتيجة هتكون سلبية".

واختتم منشوره قائلاً: "أتمنى التجربة دي تفيد أي حد هيقرأها والناس تاخد حذرها أكتر لأن توقعي اللي أتمنى أكون غلط فيه، أن البلد دي هتعدي بأصعب أسبوعين عدوا عليها من زمان أوي، فأتمنى أن على الأقل الناس تكون واضحة وريحة مع بعض ومحدش يخاف ولا يخبي لأن الكورونا مش عيب ولا حرام".