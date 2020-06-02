بعد حزنه على وفاته في "شمس الزناتي".. "سامبو" يلحق بـ"جعيدي" بعد 21 يوما من رحيله

"سامبو.. اهرب يا ولد".. هكذا ودع "جعيدي" الذي جسد دوره الفنان إبراهيم نصر صديقة "سامبو" الذي أدى دوره الفنان علي عبدالرحيم، ضمن أحداث فيلم "شمس الزناتي"، وذلك بعد نجاح أفراد عصابة المارشال "برعي" في قتله، ليقرر "سامبو" اللحاق بصديقه عبر تفجير نفسه في بعض أفراد العصابة.

يبدو أن واقع الدراما انعكس على حياة النجمين الواقعية، فبعد وفاة الفنان إبراهيم نصر بتاريخ 12 مايو الماضي عن عمر ناهز 70 عاما، لحق به الفنان علي عبدالرحيم، اليوم، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 59 عاما، وذلك بعد مرور 21 يوما على رحيل الأول.

وشارك في بطولة الفيلم عادل إمام، محمود حميدة، سوسن بدر، محمود الجندي، عبدالله محمود، أحمد ماهر، مصطفي متولي، وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار مجدي هداية وإخراج سمير سيف.