السعودية تمنح اليمن نصف مليار دولار مساعدات

بدعوة من المملكة العربية السعودية، انطلق في وقت سابق، اليوم، مؤتمر المانحين الافتراضي لليمن مع الأمم المتحدة، في العاصمة السعودية "الرياض"، والذي يركز على دعم وتنسيق الجهود الأممية والدولية لتحسين الوضع الإنساني في البلاد، التي تواجه أسوأ أزمة إنسانية في العالم، مع انتشار فيروس كورونا مؤخراً وأمراض أخرى، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وسعى المؤتمر لجمع نحو 2.4 مليار دولار لتوفير نفقات أكبر عملية إغاثة في العالم، فيما أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في كلمته أمام المؤتمر، أن المملكة تتبرع بنصف مليار دولار لمساعدة اليمن، داعيا المنظمات الدولية للمساهمة في مؤتمر المانحين، وكاشفا أن بلاده كانت قدّمت أكثر من 16 مليار دولار كمساعدات لليمن.

من جهة أخرى، أشار وزير الخارجية إلى أن الميليشيات الحوثية لم تقبل مبادرة وقف إطلاق النار، مؤكدا على حرص المملكة الدائم على دعم جهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل شامل في البلاد.

"جوتيريش": عدد النازحين داخل اليمن بلغ 4 ملايين شخص

ومع بداية الانطلاق، افتتح الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، المؤتمر بكلمة له أكد فيها أن هناك 24 مليون يمني بحاجة لمساعدات، مضيفاً أن عدد النازحين داخل اليمن بلغ عددهم 4 ملايين شخص.

وأضاف جوتيريش، أن اليمنيين غدوا بحاجة ماسة للسلام، داعيا الجميع للمساعدة في تمويل مواجهة الأزمة الإنسانية هناك.

وأشار جوتيريش، إلى أن أكثر من 30 % من البرامج الأمميية الإغاثية باليمن ستغلق العام المقبل، منوها بأن نصف اليمنيين لا يستطيعون الحصول على مياه نظيفة، ومشيرا إلى النقص الحاد بأجهزة التنفس وسيارات الإسعاف في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

بدوره، أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، أمام مؤتمر المانحين، أن معركة اليمنيين اليوم هي معركة على البقاء، مشيراً إلى أن ثلثي الشعب بحاجة للمساعدة، موضحا الميليشيات ترفض كافة المبادرات لمواجهة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".