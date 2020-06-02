بينهم أبوه وأمه.. مجند حوثي يقتل 6 من أسرته وجيرانه في تعز اليمنية

ارتكب شاب عشريني في مدينة تعز، جنوبي غرب اليمن، مجزرة مروعة راح ضحيتها 6 أفراد من أسرته وجيرانه، بينهم أبوه وأمه واثنان من إخوانه في جريمة لاقت استنكاراً واسعاً.

وقالت مصادر محلية لـ"العربية.نت"، إن علي عبدالمغني الحميدي، شاب عشريني، أطلق النار من بندقيته، كلاشينكوف، مساء أمس الاثنين، صوب اثنين من جيرانه، ما أدى لمقتلهما على الفور، وبعدها، عاد إلى المنزل وقام بقتل والديه وأخته الكبرى وأخيه الأصغر، في قرية الزوحة جنوب غربي شرعب السلام شمال تعز.

كما أصيب اثنان آخران من إخوانه بجروح خطيرة نقلوا على إثرها إلى مستشفى المديرية، ويتوقع نقلهم إلى منطقة الحوبان لإجراء عمليات لهم.

وأشارت المصادر، إلى أن القاتل كان مجنداً في صفوف ميليشيات الحوثي وعاد إلى مسقط رأسه، ويتحدث أهل المنطقة عن إصابته بحالة نفسية، ولا يعرف حتى الآن أسباب ارتكابه الجريمة.

وذكرت مصادر إعلامية أن قوة تابعة لأمن المديرية، تحرك إلى مكان الحادثة للقبض على الجاني، فيما لم يصدر عن السلطات الأمنية في المدينة أي توضيح حول هذه المجزرة.

وتضاربت الأنباء حول مصير القاتل، إذ تشير بعض المصادر إلى القبض عليه مصاباً عقب ساعات من تبادل لإطلاق النار مع الحملة الأمنية، فيما تؤكد مصادر أخرى مقتله.

جدير بالذكر، أن المديرية الخاضعة لسيطرة الحوثيين تعاني من تزايد عمليات القتل وانتشار السلاح بصورة عشوائية.